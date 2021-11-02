В США начался "биткоин-процесс века": на кону $66 млрд

В США начался гражданский процесс, который может раскрыть одну из величайших тайн мира криптовалют - кем же является загадочный создатель биткоина (BTC) Сатоши Накамото, сообщает Обозреватель.

Также решается судьба принадлежавших ему 1,1 миллиона BTC, стоимость которых по нынешнему курсу оценивается в $66 млрд.﻿ Как пишет CoinDesk, брат американского программиста Дэвида Клеймана через суд Майами пытается обязать австралийского предпринимателя Крейга Райта передать ему 550 тыс. биткоинов. Последний утверждает, что именно он был настоящим Накамото.

Айра Клейман называет это наследством своего покойного брата, который был соавтором сети Bitcoin.

Иск Клеймана гласит, что его брат и Райт на равных правах организовали компанию W&K Info Defense Research. Впоследствии она использовалась для майнинга биткоинов и организации их интеллектуальной собственности, включая исходный код этой криптовалюты.

По словам Айры Клеймана, его брат единолично отвечал за производство биткоинов "Сатоши Накамото". А после его смерти, Райт якобы мошенническим путем завладел всеми полученными токенами.

В свою очередь, австралиец отрицает обвинения в свой адрес. И даже более того, по его словам, Дэвид Клейман никогда не был его бизнес-партнером, поскольку псевдоним Сатоши Накамото принадлежал ему одному.

Исход судебного процесса должен решиться за три недели. Именно столько времени есть у 10 присяжных, которым предстоит определить дальнейшую судьбу состояния Сатоши.

Не первый суд

Первое заседание по данному делу состоялось 1 ноября. На нем Кайл Роше, юрист семьи Клейманов, представил суду электронную переписку, в которой Райт вплоть до самой смерти Дэвида Клеймана в апреле 2013 года неоднократно называл его своим деловым партнером.

Роше утверждает, что после смерти Дэвида Клеймана Райт начал дистанцироваться от него. Он заявил, что Дэвид передал ему права на их общую интеллектуальную собственность. А в 2018 году, когда Айра Клейман впервые судился с Райтом, тот внезапно заявил, что единственный партнер, который у него когда-либо был - это его жена.

"Он никогда не был моим партнером … Я ненавижу всю концепцию партнерства " , - гласят показания Райта, записанные в апреле 2019 года.

Позиция обороны

Адвокат Райта, Аманда Макговерн, не отрицает (но и не подтверждает) правдивость заявлений Айры Креймана и Кайла Роше. Ее линия защиты строится на том, что у ее подзащитного диагностирована легкая степень аутизма, из-за чего он и истец просто по-разному понимают слово "партнер".

Согласно представленным ею документами, аутизм у Крейга Райта был подтвержден только в 2018 году директором Центра аутизма Маркуса доктором Эми Клином. Причем сам диагноз был поставлен на почве телефонных бесед с ответчиком - лично они ни разу не встречались.

Так кто вы, мистер Сатоши?

Райт неоднократно заявлял, что именно он является настоящим Сатоши Накамото, но доказать это ему так и не удалось. Казалось, что правда откроется в 2016 году, когда австралиец пообещал подтвердить свои слова, переместив биткоин со счетов создателя первой криптовалюты.

Но сбыться этому не удалось.

"Мне не хватает смелости. Я не могу" , — позже написал Райт в своем блоге.

Вместо этого он предоставил "доказательство" того, что у него имеется криптоподпись Накамото, однако после этого эксперты в области криптографии обвинили Крэйга Райта в мошенничестве.

Но даже в том случае, если Айра Клейман выиграет суд, который обяжет Райта выплатить ему половину биткоинов "Сатоши Накамото", остается вопрос: как он может их получить? Ведь подтвердить наличие у австралийца доступа к криптокошельку создателя биткоина так и не удалось.