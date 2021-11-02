Газпром отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину

"Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года, свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform, сообщает Интерфакс-Украина.

В этом году компания предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, предпочитая в основном месячные контракты.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Украина

"Оператор газотранспортной системы Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки и еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС "Сохрановка". Все они остались невостребованными.

У "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Польша

"Газпром" также не стал бронировать на первый квартал мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа". Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе. Далее компания бронировала часть мощностей магистрали на месячных аукционах.