Медики: вакцинация эффективнее приобретенного иммунитета от COVID-19

Новое исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывает, что вакцинация обеспечивает намного более стабильный уровень иммунитета, пишет Антон Ходоренко, Новое время.

Согласно документу, "у тех, кто не был вакцинирован, но недавно перенес инфекцию, вероятность заражения COVID-19 в пять раз выше, чем у тех, кто недавно был полностью вакцинирован и не имел предыдущей инфекции" .

"Данные демонстрируют, что вакцинация может обеспечить более высокий, более надежный и стабильный уровень иммунитета для защиты людей от госпитализации из-за COVID-19, чем одна инфекция в течение как минимум 6 месяцев", – говорится в исследовании.

Новые результаты были получены на основе данных, собранных в 187 больницах в девяти штатах США с января по сентябрь 2021 года. В общей сложности данные охватили более 7300 взрослых пациентов, у которых COVID-19 был настолько тяжелым, что им потребовалась госпитализация.

Как выяснилось, люди, которые были инфицированы ранее (в интервале от трех до шести месяцев до этого) и остались невакцинированными, имели примерно в 5,5 раз больше шансов снова заразиться по сравнению с людьми, которые были полностью вакцинированы Pfizer или Moderna в течение трех-шести месяцев, и у которых не было предшествующей инфекции.

Теперь, как считает директор CDC доктор Рошель Валенски, у медиков есть "дополнительные доказательства, подтверждающие важность вакцин против COVID-19" , даже в случае, если человек уже перенес вирус.