Импорт товаров АПК вырос: какие продукты закупает Украина
Импорт агропромышленной продукции в Украину по итогам девяти месяцев вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5 млрд, сообщает UBR.
По данным аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, доля агропромышленного сектора в общем украинском импорте за 9 месяцев 2021 года составила 10%. Наибольший объем импорта в денежном измерении приходится на такие продукты:
- рыба охлажденная или замороженная (10%);
- корм для кормления домашних животных (5%);
- пальмовое масло (4%);
- семена подсолнечника для посева (4%);
- крепкие алкогольные напитки (4 %);
- сыр (4%);
- бананы (3%);
- вина (3%);
- шоколад (3%);
- цитрусовые (3%).
Крупнейшими импортерами выступают Польша с долей в 11% ($575,5 млн), Германия – 7% ($337,1 млн), Турция – 6% ($297, 8 млн), Индонезия – 5% ($232 млн) и Италия – 5% ($231 млн). На страны ЕС приходится 55% импорта.
В то же время экспорт агропромышленной продукции превышает импортные поставки в 3,5 раза. Доля АПК в общем экспорте – 36%.