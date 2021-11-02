Импорт товаров АПК вырос: какие продукты закупает Украина

Импорт товаров АПК вырос: какие продукты закупает Украина
Фото: Pixabay

Импорт агропромышленной продукции в Украину по итогам девяти месяцев вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5 млрд, сообщает UBR.

По данным аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, доля агропромышленного сектора в общем украинском импорте за 9 месяцев 2021 года составила 10%. Наибольший объем импорта в денежном измерении приходится на такие продукты:

  • рыба охлажденная или замороженная (10%);
  • корм для кормления домашних животных (5%);
  • пальмовое масло (4%);
  • семена подсолнечника для посева (4%);
  • крепкие алкогольные напитки (4 %);
  • сыр (4%);
  • бананы (3%);
  • вина (3%);
  • шоколад (3%);
  • цитрусовые (3%).

Крупнейшими импортерами выступают Польша с долей в 11% ($575,5 млн), Германия – 7% ($337,1 млн), Турция – 6% ($297, 8 млн), Индонезия – 5% ($232 млн) и Италия – 5% ($231 млн). На страны ЕС приходится 55% импорта.

В то же время экспорт агропромышленной продукции превышает импортные поставки в 3,5 раза. Доля АПК в общем экспорте – 36%.

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