Импорт товаров АПК вырос: какие продукты закупает Украина

Импорт агропромышленной продукции в Украину по итогам девяти месяцев вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5 млрд, сообщает UBR.

По данным аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, доля агропромышленного сектора в общем украинском импорте за 9 месяцев 2021 года составила 10%. Наибольший объем импорта в денежном измерении приходится на такие продукты:

рыба охлажденная или замороженная (10%);

корм для кормления домашних животных (5%);

пальмовое масло (4%);

семена подсолнечника для посева (4%);

крепкие алкогольные напитки (4 %);

сыр (4%);

бананы (3%);

вина (3%);

шоколад (3%);

цитрусовые (3%).

Крупнейшими импортерами выступают Польша с долей в 11% ($575,5 млн), Германия – 7% ($337,1 млн), Турция – 6% ($297, 8 млн), Индонезия – 5% ($232 млн) и Италия – 5% ($231 млн). На страны ЕС приходится 55% импорта.

В то же время экспорт агропромышленной продукции превышает импортные поставки в 3,5 раза. Доля АПК в общем экспорте – 36%.