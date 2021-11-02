Маша Ефросинина станцевала с мужем под дождем: фото из отпуска

42-летняя телеведущая Маша Ефросинина с сыном Александром и мужем Тимуром Хромаевым наслаждается отдыхом в райском месте - Мальдивском архипелаге. Она призналась, что прекрасный отпуск подходит к концу и показала, как проводит последние дни на островах, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

На своей странице в Instagram она продемонстрировала свой завтрак в бассейне и невероятно романтическое видео с супругом.

"Последний день в раю" , - написала звезда.

фото: instagram.com/mashaefrosinina

Позже Ефросинина вместе с любимым насладилась теплым тропическим дождем. Она выложила видео, на котором они с Тимуром обнимаются, танцуют и дурачатся в бассейне.