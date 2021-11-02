Минздрав не зафиксировал ни одной смерти из-за вакцинации от COVID-19
В Украине частота неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) от коронавируса составляет 0,1%. Ни одного летального случая из-за COVID-вакцинации в стране не зафиксировано. Об этом, со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения Украины, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Как пояснила директор департамента фармакологического надзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяна Башкатова, врач обязан отчитываться об НСПИ, которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако, он не должен самостоятельно делать выводы относительно их причин.
Эксперт рассказала, что большинство неблагоприятных событий после иммунизации, о которых стало известно ГЭЦ, – это привычные для медиков проявления, а именно:
- покраснение кожи,
- головная боль,
- недомогание,
- миалгия (боли в мышцах),
- повышение температуры тела и т. д.
Вместе с тем, в Украине было зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн введенных доз. В Минздраве объясняют, что это очень низкая частота.
"Ни один летальный случай вследствие вакцинации не зарегистрирован...профиль безопасности вакцин от COVID-19 является благоприятным, и польза значительно превышает риск", – резюмировали в Минздраве.