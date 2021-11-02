Цена на газ в Европе выросла после решения Газпрома

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины в первом-третьем кварталах 2022 года. ﻿После решения «Газпрома» цены на газ в Европе подскочили более чем на четыре процента, сообщает Лента.Ру.

Стоимость газа выросла до 814 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

«Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на кварталы с первого по третий 2022 года. Дополнительные объемы составили до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». Предложение осталось невостребованным. «Газпром» также не стал бронировать дополнительные мощности по газопроводу через Польшу.

1 ноября суточный транзит российского газа через Украину упал более чем на треть по сравнению с уровнем 1 октября. Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что объем прокачки опустился на 34 процента до 57 миллионов кубометров в сутки. Глава компании отметил, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 миллионов кубометров.