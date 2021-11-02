Слоеное и дрожжевое тесто: как разморозить без особых хлопот

В сегодняшних реалиях тесто покупается готовым и используется по назначению – удобно и без лишних хлопот.﻿ Дрожжевое тесто можно приготовить впрок, правильно хранить его и доставать из холодильника, когда хочется что-то испечь, сообщает Сегодня.

Удачная выпечка начинается с разморозки теста . Лайфхаки по поводу этого процесса бывают удивительными, например, включить фен и направить на него поток горячего воздуха. Но это крайности. Есть четкие рекомендации.

Как правильно разморозить слоеное тесто

Достаньте тесто из морозилки и заверните в пищевую пленку. Затем его можно обвернуть в кухонное полотенце и положить в теплое место.

Это может быть включенная плита, подоконник под прямыми лучами солнца, водяная баня или батарея. Периодически переворачивайте тесто, чтобы разморозка происходила равномерно.

Когда есть время для разморозки при комнатной температуре, то уберите упаковку, присыпьте тесто мукой, положите в емкость, накройте полотенцем и ждите около 5 часов.

Как правильно разморозить дрожжевое тесто

С этим тестом немного сложнее, его тоже желательно размораживать в пищевой пленке или заводской упаковке. ﻿Идеальный способ – это водяная баня.

Если тесто нужно срочно, то хозяйки советуют поместить его на 30-40 секунд в микроволновку при режиме разморозки. Если такого режима нет, то рисковать не нужно.

Под влиянием высоких температур тесто начнет быстро подсыхать на поверхности, а это прямой путь к неудачной выпечке. Она попросту не поднимется.

Еще советуют плотно завернуть продукт в пленку и опустить в теплую воду или вообще размораживаться его несколько минут в духовке при температуре не выше 45 градусов. Понятно, что упаковку нужно снять и уложить тесто в емкость.