Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей

BlaBlaCar в Украине станет платным для пользователей карпулинга. Монетизация сервиса намечена на конец 2021 или на начало 2022-го, пишет Вадим Добровольский, РБК-Украина.

Популярный сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar в ближайшие месяцы станет платным для пользователей в Украине. Причем речь не об автобусных перевозчиках, уже сейчас платящих за подключение к платформе, а о тех, кто пользуется карпулингом, совершая поездки на автомобилях.

"Стратегическое решение о переходе карпулинга BlaBlaCar в Украине на платную основу уже принято, осталось определиться с датой. В любом случае, это не за горами – среди вариантов мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022-го", – отметил Николя. Брюссона.

При этом сервис не для всех станет платным – нововведение коснется только пассажиров, которым придется платить комиссию при бронировании поездки на платформе.

"Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе. Этот сбор будет полностью возвращается, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки по-прежнему будет производиться наличными непосредственно водителю", - рассказал CEO и соучредитель. BlaBlaCar.

Тем самым для водителей ничего не изменится, поскольку для них использование сервиса останется бесплатным. А вот для пассажиров поездки станут подороже.

Напомним, впервые компания анонсировала переход сервиса на платное основание в конце 2018 года, однако затем началась пандемия COVID-19, в результате чего компания решила не создавать дополнительные трудности для своих пользователей в непростое время.