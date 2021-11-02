В "Дії" появилась функция детского СOVID-сертификата

Приложение "Дія" теперь генерирует детские сертификаты о вакцинации одной или двумя дозами. Документ тех, кому от 12 до 14 лет, появится в приложении родителей, а подростки от 14 лет имеют возможность самостоятельно получить сертификат.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифри.

Для получения сертификата о вакцинации ребенка от 12 лет родителю требуется:

зайти в "Дію" и добавить свидетельство о рождении ребенка в меню "Послуги" выбрать "COVID-сертифікати" и сделайть запрос сертификат ребенка появится в приложении вместе с сертификатами родителей.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.