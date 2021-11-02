МАУ объявила чартерную программу на зиму: список рейсов

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) презентовала перечень чартерных программ, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022, сообщает УНИАН.

В частности, совместно с несколькими туристическими операторами авиакомпания запускает новый маршрут Киев-Зальцбург (SZG) для любителей горнолыжного отдыха, отмечает пресс-служба МАУ. Рейсы по данному направлению будут выполнены 2 и 9 января 2022 года.

Также МАУ будет летать по следующим зимним чартерным направлениям:

Киев – Эрзурум (ERZ) – Киев – начиная с декабря

Киев/Запорожье/Одесса – Кайсери (ASR) – Киев/Запорожье/Одесса – начиная с декабря

Киев – Киттила (KTT) – Киев – каждый вторник с 28 декабря

Киев – Рованиеми (RVN) – Киев – 29 декабря, 5 и 12 января

Киев – Лион (LYS) – Киев –2 и 9 января

Киев – Гренобль (GNB) – Киев – с 8 января

Авиакомпания объявила ряд чартерных рейсов по пляжным направлениям на зиму:

Киев – Тенерифе (TFS) – Киев – 27 декабря, 6, 17 и 27 января

Киев – Малага (AGP) – Киев-с 1 ноября

Киев – Фуншал (FNC) – с 21 октября

Киев – Кабо-Верде (SID) – с 22 ноября

Киев/Одесса/Львов/Харьков/Запорожье – Шарм-эль-Шейх (SSH)/Хургада (HRG) – Киев/Одесса/Львов/Харьков/Запорожье

При этом в пресс-службе МАУ настоятельно рекомендуют отслеживать правила пересечения границ и внимательно знакомиться с информацией об эпидемиологических ограничениях той или иной страны назначения. Сделать это можно с помощью интерактивной карты на сайте МИД.