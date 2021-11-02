Цена Ethereum побила рекорд

Стоимость Ethereum достигла отметки 4477 долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Цена второй криптовалюты мира, таким образом, побила исторический рекорд, сообщает Лента.Ру.

К моменту написания новости стоимость несколько снизилась и составляет 4434 доллара (рост за сутки — 2,39 процента), рыночная капитализация приближается к 526 миллиардам долларов. Самая популярная криптовалюта, биткоин, также укрепляется: стоимость приближается к отметке 63200 долларов.

29 октября криптовалюта также побила рекорд: цена Ethereum впервые в истории превысила 4,4 тысячи долларов. В августе разработчики Ethereum выпустили обновление, трансформировавшее механизм начисления комиссий за транзакции. Часть комиссий, которую ранее получали майнеры в качестве вознаграждения, теперь уничтожается, что должно позволить побороть инфляцию криптовалюты.

Бывший сотрудник инвестиционного банка Goldman Sachs и генеральный директор Real Vision Рауль Пал считает Ethereum более перспективным, чем биткоин, указывая на дефицит предложения. Некоторые участники рынка предполагают, что через несколько лет Ethereum превзойдет биткоин по темпам роста. 42 процента инвесторов называют Ethereum криптовалютой с наиболее убедительными перспективами, показал опрос CoinShares.