Audi презентовала обновленное семейство А8

Audi презентовала обновленное семейство А8

Немецкая компания Audi представила все линейку флагманских седанов А8, включая удлиненную версию A8 L и спортивную модификацию S8. Новинки получили инновационную светотехнику, расширенный список опций и видоизмененный дизайн, придающий модели более спортивный облик, сообщает Обозреватель.

Первой ласточкой обновленного семейства стала топовая версия Audi A8 L Horch, созданная для китайского рынка. Теперь компания показала и другие варианты флагманской модели. Напомним, что нынешняя четвертая генерация А8 дебютировала в 2017 году.

Новинку легко отличить по характерной форме фар с дополнительными сегментами снизу
Новинку легко отличить по характерной форме фар с дополнительными сегментами снизу. Источник: Audi

Новинку, которая появится у европейских дилеров в декабре, легко отличить по характерной форме фар с дополнительными сегментами снизу. Кроме того, сами фары получили новую конструкцию с микрозеркалами (по 1,3 млн в каждой), которые могут менять световой поток и создавать различные образы на поверхности дороги.

Задние фонари выполнены из органических светодиодов (OLED), рисунок которых можно выбрать из двух вариантов
Задние фонари выполнены из органических светодиодов (OLED), рисунок которых можно выбрать из двух вариантов. Источник: Audi

Задние фонари выполнены из органических светодиодов (OLED), рисунок которых можно выбрать из двух вариантов. Интересно, что при приближении другого автомобиля к неподвижной А8 на дистанцию менее 2 м электроника автоматический включает все секции задних фонарей.

Audi A8 L
Audi A8 L. Источник: Audi

Также обновленные А8 получили иную облицовку радиатора с крупными ячейками, иные бампера с хромированным декором, а в новом пакете S line вместо хрома используется черный глянец.

Автомобиль получил мультимедийную система MIB3 нового поколения с расширенным функционалом
Автомобиль получил мультимедийную система MIB3 нового поколения с расширенным функционалом. Источник: Audi

Для интерьера предложен расширенный список цветов и материалов отделки. Автомобиль получил мультимедийную система MIB3 нового поколения с расширенным функционалом, а для задних пассажиров подготовили новые сенсорные 10,1-дюймовые дисплеи Full HD и матричные плафоны освещения.

Для задних пассажиров подготовили новые сенсорные 10,1-дюймовые дисплеи Full HD и матричные плафоны освещения
Для задних пассажиров подготовили новые сенсорные 10,1-дюймовые дисплеи Full HD и матричные плафоны освещения. Источник: Audi

Первоначально для обновленного Audi A8 будут предложены три силовых агрегата. Версия Audi A8 55 TFSI quattro оснащается 3-литровым мотором мощностью 340 л.с. (на рынке Китая он дефорсирован до 286 л.с.). С таким "сердцем" седан способен разгоняться до первой "сотни" за 5,6 секунды, а длиннобазный вариант тратит на 0,1 с больше.

Первоначально для обновленного Audi A8 будут предложены три силовых агрегата
Первоначально для обновленного Audi A8 будут предложены три силовых агрегата. Источник: Audi

A8 60 TSFI quattro имеет в своем арсенале 4-литровый V8 мощностью 460 л.с. Для экономии топлива он оснащается системой деактивации половины цилиндров. На разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю потребует всего 4,4 секунды.

A8 60 TSFI quattro имеет в своем арсенале 4-литровый V8 мощностью 460 л.с.
A8 60 TSFI quattro имеет в своем арсенале 4-литровый V8 мощностью 460 л.с. Источник: Audi

Спортивная версия Audi S8 TSFI quattro получила в свое распоряжение битурбированный V8, отдача которого – 571 л.с. и 800 Нм. По своей динамике автомобиль способен дать фору многим спорткарам – на спринт 0-100 км/ч он тратит всего 3,8 секунды. Позже в семействе появятся версии с дизельным мотором, а также подзаряжаемый гибрид PHEV.

Салон версии S8
Салон версии S8. Источник: Audi

Все модификации имеют 8-ступенчатый "автомат", постоянный полный привод quattro и 48-вольтовый стартер-генератор и пневмоподвеску. В списке опций есть "продвинутая" активная подвеска, полноуправляемое шасси и карбонокерамические тормозные диски.

В Германии стоимость Audi A8 стартует с 99500 евро, а за спортивную Audi S8 придется выложить не менее 144800 евро.

Новости

analytics