Audi презентовала обновленное семейство А8

Немецкая компания Audi представила все линейку флагманских седанов А8, включая удлиненную версию A8 L и спортивную модификацию S8. Новинки получили инновационную светотехнику, расширенный список опций и видоизмененный дизайн, придающий модели более спортивный облик, сообщает Обозреватель.

Первой ласточкой обновленного семейства стала топовая версия Audi A8 L Horch, созданная для китайского рынка. Теперь компания показала и другие варианты флагманской модели. Напомним, что нынешняя четвертая генерация А8 дебютировала в 2017 году.

Новинку легко отличить по характерной форме фар с дополнительными сегментами снизу. Источник: Audi

Новинку, которая появится у европейских дилеров в декабре, легко отличить по характерной форме фар с дополнительными сегментами снизу. Кроме того, сами фары получили новую конструкцию с микрозеркалами (по 1,3 млн в каждой), которые могут менять световой поток и создавать различные образы на поверхности дороги.

Задние фонари выполнены из органических светодиодов (OLED), рисунок которых можно выбрать из двух вариантов. Источник: Audi

Задние фонари выполнены из органических светодиодов (OLED), рисунок которых можно выбрать из двух вариантов. Интересно, что при приближении другого автомобиля к неподвижной А8 на дистанцию менее 2 м электроника автоматический включает все секции задних фонарей.

Audi A8 L. Источник: Audi

Также обновленные А8 получили иную облицовку радиатора с крупными ячейками, иные бампера с хромированным декором, а в новом пакете S line вместо хрома используется черный глянец.

Автомобиль получил мультимедийную система MIB3 нового поколения с расширенным функционалом. Источник: Audi

Для интерьера предложен расширенный список цветов и материалов отделки. Автомобиль получил мультимедийную система MIB3 нового поколения с расширенным функционалом, а для задних пассажиров подготовили новые сенсорные 10,1-дюймовые дисплеи Full HD и матричные плафоны освещения.

Для задних пассажиров подготовили новые сенсорные 10,1-дюймовые дисплеи Full HD и матричные плафоны освещения. Источник: Audi

Первоначально для обновленного Audi A8 будут предложены три силовых агрегата. Версия Audi A8 55 TFSI quattro оснащается 3-литровым мотором мощностью 340 л.с. (на рынке Китая он дефорсирован до 286 л.с.). С таким "сердцем" седан способен разгоняться до первой "сотни" за 5,6 секунды, а длиннобазный вариант тратит на 0,1 с больше.

Первоначально для обновленного Audi A8 будут предложены три силовых агрегата. Источник: Audi

A8 60 TSFI quattro имеет в своем арсенале 4-литровый V8 мощностью 460 л.с. Для экономии топлива он оснащается системой деактивации половины цилиндров. На разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю потребует всего 4,4 секунды.

A8 60 TSFI quattro имеет в своем арсенале 4-литровый V8 мощностью 460 л.с. Источник: Audi

Спортивная версия Audi S8 TSFI quattro получила в свое распоряжение битурбированный V8, отдача которого – 571 л.с. и 800 Нм. По своей динамике автомобиль способен дать фору многим спорткарам – на спринт 0-100 км/ч он тратит всего 3,8 секунды. Позже в семействе появятся версии с дизельным мотором, а также подзаряжаемый гибрид PHEV.

Салон версии S8. Источник: Audi

Все модификации имеют 8-ступенчатый "автомат", постоянный полный привод quattro и 48-вольтовый стартер-генератор и пневмоподвеску. В списке опций есть "продвинутая" активная подвеска, полноуправляемое шасси и карбонокерамические тормозные диски.

В Германии стоимость Audi A8 стартует с 99500 евро, а за спортивную Audi S8 придется выложить не менее 144800 евро.