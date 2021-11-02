Новогоднее шоу "Маска": сюрпризы от судей и невероятные перевоплощения звезд

На сцену выйдут самые яркие герои, а также восемь совершенно новых персонажей, специально созданных для новогоднего шоу. Вся страна будет отгадывать, кто из знаменитостей примерил на себя костюмы. Ждать долго не придется, ведь маски покажут свои лица сразу после выступлений, сообщает Сегодня.

Звездные детективы проекта: Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO приготовили для зрителей особенные подарки.

Приготовьтесь удивляться, ведь будет по-настоящему неожиданно. В креслах детективов мы уже посидели немало – пора и самим выйти на сцену. И когда же это сделать, как не в новогоднюю ночь, когда случаются настоящие чудеса, – интригует Олег Винник.

Помогать отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости шоу, среди которых певицы Наталья Могилевская, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и многие другие. И какой же праздник без любимых ведущих канала "Украина" – Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты и Алены Винницкой.

Для "Новорічної Маски" режиссеры-постановщики проекта приготовили 30 невероятных номеров, наполненных юмором и праздничным настроением. В шоу прозвучат лучшие новогодние песни и любимые хиты. Команда канала "Украина" сделает все для того, чтобы зрители встретили новый 2022 год незабываемо.

Кое-что особенное готовит и ведущий Владимир Остапчук – он снова удивит всех ярким перевоплощением.

В детстве на новогоднем празднике я всегда был мушкетером или зайчиком. И однажды – Бабой Ягой. В кого перевоплощусь в "Новорічній Масці" – пока тайна, но обещаю, что это будет незабываемо, – говорит Владимир.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря на канале "Украина"!