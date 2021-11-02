Топ-12 самых популярных автомобилей в странах ЕС

Автомобильные эксперты составили рейтинг самых популярных машин в странах ЕС, сообщает Судебно-юридическая газета.

По данным аналитиков компании JATO Dynamics, предпочтения европейцев отличаются от вкусов украинских автолюбителей. Последние, как известно, зачастую покупают кроссоверы. В то время как в Европе отдают предпочтение легковушкам или хетчбэкам.

В целом топ-12 самых популярных среди покупателей моделей в странах Европы выглядит так:

Skoda Octavia: лидер продаж в Австрии, Финляндии, Словении, Швейцарии;

Toyota Yaris: лидер продаж в Греции, входит в топ-5 в 7 странах;

Volkswagen Golf – в Германии, Люксембурге на первом месте, в топ-5 – в 4 странах;

Toyota Corolla: лидер продаж в Латвии и Польше; попал в топ-5 в 4 странах;

Toyota RAV4 – Литва и Эстония, топ-5 в 4 странах;

Peugeot 208 – лидер во Франции;

Skoda Fabia – Чехия и Словакия;

Hyundai Tucson – Ирландия;

Volvo XC40 – Бельгия;

Tesla Model 3 – Норвегия;

Kia Niro – Нидерланды;

Kia Sportage – Кипр.

В то же время по количеству купленных автомобилей в целом лидирует Volkswagen Golf, даже несмотря на то, что вышел на первое место только в Германии (78 433 проданных машин за девять месяцев) и Люксембурге (только 817 ед.).