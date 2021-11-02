Топ-12 самых популярных автомобилей в странах ЕС
Автомобильные эксперты составили рейтинг самых популярных машин в странах ЕС, сообщает Судебно-юридическая газета.
По данным аналитиков компании JATO Dynamics, предпочтения европейцев отличаются от вкусов украинских автолюбителей. Последние, как известно, зачастую покупают кроссоверы. В то время как в Европе отдают предпочтение легковушкам или хетчбэкам.
В целом топ-12 самых популярных среди покупателей моделей в странах Европы выглядит так:
- Skoda Octavia: лидер продаж в Австрии, Финляндии, Словении, Швейцарии;
- Toyota Yaris: лидер продаж в Греции, входит в топ-5 в 7 странах;
- Volkswagen Golf – в Германии, Люксембурге на первом месте, в топ-5 – в 4 странах;
- Toyota Corolla: лидер продаж в Латвии и Польше; попал в топ-5 в 4 странах;
- Toyota RAV4 – Литва и Эстония, топ-5 в 4 странах;
- Peugeot 208 – лидер во Франции;
- Skoda Fabia – Чехия и Словакия;
- Hyundai Tucson – Ирландия;
- Volvo XC40 – Бельгия;
- Tesla Model 3 – Норвегия;
- Kia Niro – Нидерланды;
- Kia Sportage – Кипр.
В то же время по количеству купленных автомобилей в целом лидирует Volkswagen Golf, даже несмотря на то, что вышел на первое место только в Германии (78 433 проданных машин за девять месяцев) и Люксембурге (только 817 ед.).