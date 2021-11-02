Тоттенхэм назначил нового тренера с бешеной зарплатой

Новым наставником "шпор" стал Антонио Конте, последним местом работы которого был миланский Интер, сообщает Сегодня.

Лондонский клуб заключил с итальянцем контракт до лета 2023 года с возможностью продления. Об этом сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

По данным британских СМИ, итальянец будет зарабатывать в Лондоне порядка 15 миллионов фунтов в год – свыше 17 млн евро.

Но турнирная ситуация у Конте – не сахар.

Тоттенхэм проиграл 5 из 7 последних матчей АПЛ и в чемпионате Англии занимает девятую строчку.

Дебют Конте у руля "шпор" состоится 4 ноября – в домашнем матче Лиги конференций с Витессом.

Добавим, что с 2016 по 2018 год Конте возглавлял другой лондонский клуб – Челси, который привел к чемпионству и выигрышу Кубка Англии.