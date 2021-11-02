В Киевской области усилили контроль за соблюдением карантина

В Киевской области был введен усиленный контроль за соблюдением ограничений "красной" зоны карантина. Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

За несколько дней провели более 300 проверок. Сначала они имели профилактический характер, но с сегодняшнего дня контроль в регионе усилят.

Будет создана 41 мобильная группа, которая будет проводить рейды по территории области. В ее состав будут входить представители Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей.

"Они будут усиленно контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы достаточно жесткие, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии" , - рассказал Володин.

Напомним, в условиях "красной" зоны все 100% процентов работников и посетителей заведений питания, торговых центров, кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров должны иметь сертификат о вакцинации или негативный тест, проведенный не позднее 72 часов.