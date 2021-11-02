На довыборах в Раду в Херсонской области победил кандидат от "слуг"

Кандидат от "Слуг народа", экс-губернатор Херсонской области Сергей Козырь победил на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №184, свидетельствуют данные 100% электронных протоколов УИК. Об этом, ссылаясь на Центризбирком, сообщает Страна UA.

Сергей Козырь набрал 64,38% голосов. На втором месте – выдвиженец "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко (14,33%), на третьем – кандидат от "Национальной платформы" Екатерина Одарченко (5,81%).

Теперь окружная избирательная комиссия должна предоставить ЦИК оригинал протокола об итогах выборов с мокрыми печатями.