Все модели Toyota получат новую мультимедийную систему

В ближайшие несколько лет компания Toyota начнет устанавливать мультимедийный комплекс Audio Multimedia нового поколения. Новейшую "мультимедийку" получат все модели марки, сообщает РБК-Украина.

Информационно-развлекательные комплексы становятся важнейшей частью "общения" водителей со своими автомобилями. И автопроизводители сосредоточены на обеспечении максимального комфорта своих клиентов.

Среди них – компания Toyota, которая подготовила новое поколение мультимедийной системы для своих моделей. Первым автомобилем с новой информационно-развлекательной системой стал представленный в сентябре пикап Toyota Tundra третьего поколения.

Мощный комплекс в пять раз производительнее предшественника, поддерживает приложения Android Auto и Apple CarPlay, распознает голосовые команды и способен обновляться "по воздуху" без необходимости посещать дилерский центр.

Кроме того, по словам операционного директора подразделения Toyota Connected North America Стива Басра в комплексе Audio Multimedia заложен немалый потенциал для дальнейшего развития. Так, при подключении дополнительных датчиков можно будет контролировать состояние здоровья водителя (включая пульс) или отслеживать с помощью "локатора" точное местоположение автомобиля на многоярусном паркинге.

Со временем функционал Audio Multimedia будут расти еще больше – например, система автоматически откроет окна и включит вентиляцию, если температура в салоне достигнет опасных для здоровья значений.

Кроме того, уже сейчас инженеры Toyota Connected работают над внедрением системы подсказок водителю для более эффективного управления автомобилем. Toyota Tundra нового поколения в Украине не продается — в этом сегменте японская марка представлена пикапом Hilux по цене от 1,05 млн гривен.