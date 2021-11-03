Все модели Toyota получат новую мультимедийную систему

В ближайшие несколько лет компания Toyota начнет устанавливать мультимедийный комплекс Audio Multimedia нового поколения. Новейшую "мультимедийку" получат все модели марки, сообщает РБК-Украина.

Информационно-развлекательные комплексы становятся важнейшей частью "общения" водителей со своими автомобилями. И автопроизводители сосредоточены на обеспечении максимального комфорта своих клиентов.

Среди них – компания Toyota, которая подготовила новое поколение мультимедийной системы для своих моделей. Первым автомобилем с новой информационно-развлекательной системой стал представленный в сентябре пикап Toyota Tundra третьего поколения.

Мощный комплекс в пять раз производительнее предшественника, поддерживает приложения Android Auto и Apple CarPlay, распознает голосовые команды и способен обновляться "по воздуху" без необходимости посещать дилерский центр.

Обещанного 3 года ждут: к 2025 году все модели Toyota получат новейшую мультимедийную систему

Кроме того, по словам операционного директора подразделения Toyota Connected North America Стива Басра в комплексе Audio Multimedia заложен немалый потенциал для дальнейшего развития. Так, при подключении дополнительных датчиков можно будет контролировать состояние здоровья водителя (включая пульс) или отслеживать с помощью "локатора" точное местоположение автомобиля на многоярусном паркинге.

Со временем функционал Audio Multimedia будут расти еще больше – например, система автоматически откроет окна и включит вентиляцию, если температура в салоне достигнет опасных для здоровья значений.

Обещанного 3 года ждут: к 2025 году все модели Toyota получат новейшую мультимедийную систему

Кроме того, уже сейчас инженеры Toyota Connected работают над внедрением системы подсказок водителю для более эффективного управления автомобилем. Toyota Tundra нового поколения в Украине не продается — в этом сегменте японская марка представлена пикапом Hilux по цене от 1,05 млн гривен.

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