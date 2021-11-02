Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" третьего ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде в Мадриде против "Реала", сообщает УНИАН.

Реал - Шахтер: где смотреть матч

Противостояние украинской и испанской команд в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало поединка - в 19:45.

Реал - Шахтер: перед матчем