Сегодня столичный транспорт будет работать дольше

Сегодня, 2 ноября, метро и ряд маршрутов наземного общественного транспорта Киева продолжат работу на 1 час в связи с футбольным матчем "Динамо" (Киев) - "Барселона" (Испания) на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает﻿ пресс-служба Киевской администрации.

Также возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом матча (в 22:00) и после окончания игры – станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

На час дольше будут работать:

троллейбусы № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамваи № 1-К, 8-К, 28;

автобусы в режиме маршрутного такси № 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.