Шмыгаль заверил, что отключений света и газа не будет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что в этом отопительном сезоне никаких отключений света и газа не будет, сообщает Деловая столица.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции в Запорожье.

Как заявил Шмыгаль, отопительный сезон в Украине проходит стабильно и "сорванным не будет".

"Что касается цены на электроэнергию. Тариф на э/э для населения в Украине установлен: в течение этого года и в следующем он будет 1,44 гривны для людей, которые потребляют до 250 кВт и 1,68 гривны для тех, кто потребляет больше. Что касается цен на рынке э/э, а это не касается населения, это касается бизнеса, то там цена может колебаться. Это рынок и тут надо сказать, что в Украине цена на э/э ниже, чем в Европе" , — пояснил глава правительства.

Премьер добавил, что во время прохождения этого осенне-зимнего периода будет работать 14 из 15 энергоблоков электростанций по схеме 13+1.