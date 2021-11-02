Путин отреагировал на Bayraktar на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо проанализировать ситуацию с беспилотниками "рядом с границами России", сообщает РИА Новости.

По словам Путина, военные РФ научились эффективно отражать атаки, при которых применяются беспилотники.

"Мы очень хорошо знаем, как она [беспилотная авиация] себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов" , - утверждает Путин.

Он добавил, что на вооружении российской армии находится больше двух тысяч беспилотников и призвал и дальше работать над такими аппаратами.