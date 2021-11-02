"Сознательная дезинформация": Данилов о заявлениях про концентрацию войск РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной, сообщает Радио Свобода.

Так он прокомментировал данные западных СМИ, якобы основанные на спутниковых снимках, и утверждающие, что Россия увеличила количество войск и военной техники у украинской границы.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами. Это дезинформация, и нам непонятно, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем. На сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – отметил Данилов.

По данным секретаря СНБО, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась. Он добавил, что спутниковые фотографии следует сравнивать "со сравниваемым" :

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии".

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