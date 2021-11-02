Ценами на сахар заинтересовался антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет (АМКУ) расследует сговор на рынке сахара, из-за которого цены на него резко взлетели. Еще в апреле 2021 года комитет начал следствие против группы компаний "Астарта" и компании "Радеховский сахар". Им вменяются антиконкурентные согласованные действия на рынке, сообщает Обозреватель.

Этим компаниям принадлежит 40% украинского рынка свекольного сахара. Используя свое положение, они осенью прошлого года взвинтили цены на сахар, повысив цены на 48%.

Новый ответчик

В расследовании может появиться еще один ответчик. Кто именно – в АМКУ называть пока отказываются. Объясняют это дальнейшим рассмотрением аргументов и оснований для подобных действий на рынке.

"В частности, регулятор учтет снижение урожайности сахарной свеклы в прошлом сезоне. А кроме того, сокращение посевных площадей под эту культуру" , – объясняет "Первый Деловой".

Впрочем, отмечается, АМКУ уже установил, что совокупное влияние этих факторов не соответствовало установленному компаниями уровню цен на сахар. Кроме того, объективных причин для обозначенного подорожания также обнаружено не было.

Цена на сахар будет зашкаливать

В Украине официально отказались начинать работу 4 сахарозавода из 34-х. Причина – убыточность из-за подорожания газа. В связи с этим производители ожидают взлета цен на свою продукцию.

По словам генерального директора ассоциации

"Харьковсахар" Юрия Ильченко, цена на газ выросла в разы: если в прошлом году она составляла 7–8 грн/куб, то в этом – 28 грн/куб. "Это стало экономической катастрофой для многих предприятий отрасли" , – заявил он.

"Из 34 сахарных заводов в Украине 19 работают только на газе. При этом стоимость природного газа выросла до такого уровня, что заводам с экономической точки зрения нет смысла открываться в этом году. Официально отказались начинать сезон сахароварения уже 4 завода" , – рассказал Ильченко.

На сегодня средняя оптовая или заводская цена на сахар в Украине составляет 23–24 грн/кг. Часто это ниже затрат на его производство. К примеру, на Первухинском сахарном заводе (Харьковская область), по словам Ильченко, при нынешней цене газа себестоимость сахара составляет 25–26 грн/кг.

Таким образом, в рознице цена на килограмм сахара составит 30–32 грн/кг. Формула проста: к себестоимости в 26 гривен добавляется рентабельность 10% и ПДВ.

Все вместе это приведет, по словам Ильченко, к тому, что в магазинах сахар будут продавать по цене, превышающей 40 грн/кг.