Дело против экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера передали в суд

Дело против бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" и трех его подчиненных передано в суд, сообщает УНИАН.

В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

"Действия бывшего председателя правления (Евгения Мецгера) и его пресс-секретаря квалифицированы по ч. ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины – незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения" , - говорится в сообщении.

Действия двух других сотрудников банка, а именно руководителя Департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка квалифицированы по ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения; умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.