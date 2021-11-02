В Закарпатье у девочки-подростка подтвердили полиомиелит

В Закарпатской области врачи подтвердили диагноз полиомиелит у 12-летней жительницы Тячевского района, сообщает Деловая столица.

Девочка сейчас находится в неврологическом отделении областной детской больницы в Мукачево. Она была госпитализирована с парализованной ногой еще 19 сентября. Полиомиелит подтвердили 13 октября.

"Школьница лечилась в инфекционном отделении более 5 недель. На 6-ю неделю ее перевели в неврологию, когда взошли все сроки изоляции и возможного вирусовыделения. Состояние ребенка сейчас стабильное, но грубый парез остается. Скорее всего, это закончится инвалидизацией. Проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении" , — отметила Соловьева.

Девочка — одна из трех детей в семье. Все они не вакцинированы от полиомиелита по убеждению родителей. К медикам обратились только по поводу 12-летней девочки. Ее соседи, одноклассники и другие контактные люди обследованы, диагноз не подтвердили.