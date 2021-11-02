Украина упростит предоставление гражданства для россиян и бойцов АТО

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала упрощение предоставления украинского гражданства для некоторых категорий лиц. Речь идет об иностранных бойцах АТО и россиянах, которых преследуют по политическим мотивам, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Законопроект №5630 поддержали 302 народных депутата.

Документ предлагает упросить процедуру получения украинского гражданства гражданами Российской Федерации, которых преследуют по политическим убеждениям. Также на упрощенный порядок смогут рассчитывать иностранцы и лица без гражданства, которые служат (служили) в Вооруженных силах Украины и/или принимали участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Законопроект принят за основу, также депутаты поддержали сокращение сроков подготовки ко второму чтению наполовину.