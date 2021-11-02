Саакашвили заподозрили в имитации голодовки

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе считает, что находящийся в СИЗО бывший президент Грузии Михеил Саакашвили имитирует голодовку, сообщает Сегодня.

"Если человек месяц голодает, это его право, мы тут ни при чем. Наша обязанность — поддерживать стандарты прав человека и предоставлять соответствующую медицинскую помощь, что и делает правительство" , – сказал политик.

Он отметил, что вся тюрьма над ним смеется из-за того, что он любит газировку.

"Я еще раз повторю, что вся тюрьма смеется над тем, что он любит лимонад. Мы рады, что реально его здоровье не находится под угрозой. В целом этот вопрос не вызывает интерес, когда один из заключенных голодает. Один из заключенных — это Саакашвили, на котором лежит вина в более тяжких преступлениях" , – сказал он.

В тоже время, один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, накануне заявлял, что человек может без еды прожить 40 дней и, если Саакашвили на 41-й день будет жив и здорово, значит эта тема о его голодовке закроется.

"Все мы слышали, что человек может голодать 40 дней, и мы ждем 41-го дня, и я уверен, что этот человек будет здоров. Тогда больше не будет повода для разговоров ни у меня, ни у нескольких телеканалов" , – сказал он.

Ранее оппозиционный депутат парламента Грузии Тако Чарквиани заявил, что Михеил Саакашвили должен прекратить голодовку, так как он нужен для борьбы, которую Грузия ведет с Россией.

Политик голодает уже 33-й день.