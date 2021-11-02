Начались испытания украинской вакцины от коронавируса

Испытания украинской вакцины против коронавируса начинаются в Польше в лаборатории города Гданьска. Ее планируют выпускать в пилюлях или спрее, сообщает Украина 24.

Это разработка львовских ученых - препарат, которому в мире аналогов нет, выращен на дрожжах.

Параллельно во львовском Институте биологии клеток разрабатывают инъекционную вакцину. Этот препарат на основе очищенных вирусовых белков уже проходит клинические исследования на мышах. Результаты обещают через две недели, впрочем, именно пероральную вакцину исследователи считают более перспективной. Она значительно дешевле в производстве и должна быть эффективна против различных штаммов COVID-19.

Ученые рассказывают, что их цель – сделать пероральную вакцину, которая может использоваться либо как таблетка, либо как микстура, либо как спрей. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены наружу вирусные белки.