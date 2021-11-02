Небольшое потепление и все еще дожди: погода 3 ноября

К середине первой недели ноября во всех регионах Украины ожидается потепление на 1-2 градуса. При этом, погода﻿ все еще остается дождливой в большинстве областей страны. Мороза не ожидается нигде по стране.

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В среду, 3 ноября, во всех западных, центральных и большинстве восточных областей ожидается температура около 10-13°С днем и от 3 до 9°С ночью. В Донецкой и Запорожской областях будет немного теплее –12-14°С днем и 7-9°С ночью. Во всех остальных южных областях, а также в Крыму будет наиболее тепло – там обещают около 14-17°С днем и 7-12°С ночью. И холоднее всего будет на севере – не более 9-11°С днем и 5-7°С ночью.

Дожди 3 ноября ожидаются во всех северных, восточных, большинстве центральных (кроме Винницкой и Житомирской) и южных (кроме Одесской и Николаевской) областях, а также в Крыму. Средняя скорость ветра в большинстве регионов ожидается на уровне 7-18 км/час в среднем, в Крыму местами возможны шквалы до 22 км/час. В западных и северных областях ветер будет посильнее – около 11-22 км/час в среднем, на западе местами шквалы до 25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 3 ноября в южных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый). Кроме того, в большинстве западных, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 3 ноября ожидается температура от 6 до 12°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и дождь.