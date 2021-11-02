"Большая стройка": в Украине восстановят 24 тыс. км дорог

Программа "Большое строительство" предполагает до 2024 года восстановление 1,4 тыс. мостов и обновить 24 тыс. км основной сети дорог, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на конгрессе "Дороги будущего" Национальной ассоциации дорожников Украины в Киеве во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что в 2020-2021 гг. в рамках программы было отремонтировано 13 тыс. км. дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении.

Министр добавил, что в планах до 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах.

Среди основных проектов на ближайшие годы Кубраков выделил строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев – Одесса, М-14 Одесса – Николаев – Херсон, М-24 Мукачево – Береговое – Лужанка (граница с Венгрией), Н-08 Борисполь – Переяслав, а также обход Черновцов и концессионную дорогу Краковец – Львов – Броды – Ривне.

Он сообщил, что согласованный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) план антикоррупционной программы и пилотного проекта в "Укравтодоре" позволит разблокировать финансирование реконструкции дороги М-05, а также доведение М-14 до первой категории.

В отношении концессионной дороги из Краковца, глава Мининфраструктуры выразил надежду, что ее ТО будет уже в декабре этого года, что позволит во втором полугодии 2022 года заключить концессионный контракт и до конца следующего года начать практические шаги по строительству дороги.