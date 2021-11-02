Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Донбассе и ряд других важных вопросов, сообщает Деловая столица.
"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", — рассказал Зеленский.
Как отметил после встречи глава государства, США твердо поддерживают территориальную целостность Украины и приветствуют прогресс в реформах.
Также во вторник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с американским лидером Джозефом Байденом.