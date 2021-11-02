Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Донбассе и ряд других важных вопросов, сообщает Деловая столица.

"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике" , — рассказал Зеленский.

Как отметил после встречи глава государства, США твердо поддерживают территориальную целостность Украины и приветствуют прогресс в реформах.

На зустрічі з @SecBlinken обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці ???????? і ????????, викликів в енергетиці. ???????? непохитно підтримують територіальну цілісність ????????, вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення. pic.twitter.com/gGKMkpXJXW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Также во вторник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с американским лидером Джозефом Байденом.