Валютный рынок вторника: итоги дня

Во вторник торговля на межбанковском﻿ валютном рынке начала набирать обороты. Выросли как предложение валюты, так и количество желающих ее купить.

В сложных условиях разгула пандемии короновируса в стране многие компании – импортеры пересматривают и ассортимент ввозимой продукции, и ее объемы и корректируют их, внося изменения в свои планы. В то же время уже началась подготовка к проведению Черной Пятницы, которая в этом году попадает на 26 ноября. Заключены новые контракты на поставку, оживились импортеры электроники и бытовой техники, надеющиеся увеличить объемы продаж. Низкий курс доллара этому способствует. Со своей стороны, экспортеры агропродукции крайне осторожно увеличивают объемы продаваемой на межбанковском валютном рынке валюты, опасаясь обвала курса. В результате такого взвешенного подхода удалось уже два дня подряд поддерживать стабильный курс с минимальными колебаниями. Так, сегодня практически вся торговля прошла в том же диапазоне 26,28-26,31 гривен, что и вчера.

Закрыли торги вторника на 2,3 копейки на покупке и 3,5 копейки на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,25/26,35 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись так же широко, как и в понедельник: спред на старте составил 10 копеек. Первые сделки на сумму 2 млн долларов по цене 26,275 гривен прошли в 9:53. На старте торгов покупателей было почти в 2 раза больше, чем продавцов, но это не помешало Национальному банку выйти и купить свои «стандартные» 5 млн долларов, собрав заявки от продавцов в районе 26,29 гривен. После ухода регулятора продавцы попытались было сыграть на повышение, но все, чего они добились – это подъема к отметке 26,31 гривен на покупке и 26,34 гривен на продаже. Желающих продать по этим ценам оказалось довольно много, поэтому рост захлебнулся, и котировки вновь поползли вниз. После обеденного перерыва уже число продавцов превышало число покупателей, но отдавать дешево валюту никто не стал. Почти до самого конца торгов сделки проходили в диапазоне 26,26-26,31 гривен, и только незадолго до окончания сессии, когда покупателей уже не осталось, спекулянты попытались качнуть вниз. Впрочем, у них ничего не вышло: на их провокации продавцы не отреагировали.

Котировки закрытия – 26,277/26,283 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 23,5 млн долларов по сравнению с понедельником и составил 157,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2905 гривен.

Официальный курс доллара на 3 ноября установлен на отметке 26,2904 гривен за доллар, снижение на 0,29 копейки.

Официальный курс евро на 3 ноября установлен на отметке 30,4903 гривен за евро, рост на 5,45 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в течение дня подешевел на 2 копейки: утром его продавали по 26,36-26,37 гривен, а к вечеру – по 26,34-26,35 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1579 доллара. Сегодня евро попытался продолжить расти, но смог подняться лишь до отметки 1,1613 доллара, после чего опустился до 1,1577 доллара. Наличный евро в течение дня опять подешевел: утром его продавали по 30,50-30,52 гривен, местами даже по 30,55, а к вечеру обменники опустили ценники до 30,45-30,47 гривен.

Российский рубль продолжает совершать резкие колебания к американскому доллару. В первой половине дня вторника он опустился до 72 рублей за доллар, а к вечеру опять пошел вверх и вырос на 50 копеек. Состоянием на 18:00 он торгуется в узком диапазоне 71,60-71,70 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня опять продавали по 3,70-3,72 гривен за 10 рублей.