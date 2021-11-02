Министр обороны Таран подал заявление об отставке

Министр обороны Таран подал заявление об отставке

Министр обороны Украины Андрей таран подал заявление об отставке.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграмм-канале во вторник.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

Позднее стало известно, что возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины является Алексей Резников, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (вместо Резникова) рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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