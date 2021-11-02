Порошенко призвал срочно принять закон о кислородных станциях

Оппозиция собрала необходимые подписи для проведения внеочередного заседания и принятия закона о кислородных станциях в больницах, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Я хочу поблагодарить каждого из 155 народных депутатов, которые поставили свои подписи, чтобы созвать внеочередную сессию для создания и финансирования масштабной программы установки стационарных кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения. В то, что проблем с кислородом не существует, верит только одна человек в стране, да и тот - Зеленский" , - заметил пятый президент Петр Порошенко.

Он напомнил, как в прошлом году власти даже не догадывались, что для лечения ковидных больных понадобится кислород, и осознали это только тогда, когда люди начали задыхаться.

"А на этот раз власть уже искала диверсантов, которые, мол, останавливают кислородные заводы. А может это олигархи кислород выпили? - заметил Порошенко. - С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что проблема кислорода так и не решена. Как показывает практика, больницы, которые используют только кислородные баллоны, первыми сталкиваются с дефицитом кислорода, который возникает при очередном ухудшении эпидемической ситуации".

Порошенко подчеркнул, что заведения, которые чудом смогли установить кислородные станции, не сталкиваются с критической нехваткой кислорода.

"Оксигенная станция подает кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов и обеспечивает полную независимость больницы от поставщиков. Почему? Потому что станция генерирует кислород из окружающего воздуха. Единственное, что для этого нужно - это надежное энергоснабжение. Поэтому мы требуем обеспечить все для чего? Чтобы избежать массового мора в случае веерных отключений электроэнергии, потому что власти дилетантов забыли подготовить энергетику к зиме. Дефицит газа, дефицит угля, дефицит электричества, дефициты ума и дефицит опыта. Вот такой диагноз" , - говорит лидер "ЕС".

Он отмечает, что "ЕС" требует создать новую бюджетную программу, которая называется "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения", а также предусмотреть соответствующую субвенцию для местных бюджетов.

"По ориентировочным подсчетам кубический метр кислорода с кислородной станции стоит до двух гривен. Кубометр кислорода с портативного кислородного генератора - уже семьдесят гривен. Таскать баллонами - еще дороже, - отмечает Петр Порошенко. - Очевидно, что ковид это надолго, и ответ на этот вызов надолго, требует не только тактических, но и стратегических решений. Проблему кислорода можно и нужно решить раз и навсегда".

Порошенко поблагодарил все фракции, и даже нескольких смельчаков-слуг, которые, несмотря на давление из Офиса Зеленского, поддержали созыв внеочередного заседания.