Хурма: кому не стоит злоупотреблять ягодой

Несмотря на полезные свойства, ягодой не стоит злоупотреблять детям, пожилым людям и диабетикам, сообщает Корреспондент.

Употребление хурмы может привести к образованию в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

"Хурма содержит трудноперевариваемые пищевые волокна, а также дубильные вещества (танины), поэтому при недостаточной секреторной функции желудка может сформироваться фитобезоар – плотный клубок из растительных волокон", – предупредила врача-эндокринолог и диетолог Полина Королева.

По ее словам, хурму не стоит выбирать в качестве десерта после обеда или ужина, а также есть на ночь, поскольку это может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке.

В хурме содержится множество витаминов и микроэлементов, поэтому она полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии и восполнения дефицита йода.