Пользуется интернетом, вышивает: условия содержания Зайцевой в колонии

Виновница смертельного ДТП в Харькове, в результате которой погибли шестеро человек, Елена Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности в Покровском исправительном центре Днепропетровской области, сообщает УНИАН.

Зайцевой и еще 11 осужденным в секторе телефоны запрещены, поэтому они выходят на связь с родными в дежурной части под надзором администрации. В то же время заключенным разрешено пользоваться интернетом в интернет-классе – в группах по 6 человек.

Как узнали журналисты, Зайцева и еще одна девушка работают над украинской вышиванкой, и этим зарабатывают. Хотя в секторе, где отбывает наказание виновница громкого ДТП, такая работа не обязательна.

Почти вся зарплата осужденных уходит на оплату коммбыта. Летом примерно 240 гривень, зимой – в 1500 тысяч гривень, учитывая отопительный сезон.

Зайцеву в исправительном центре преимущественно навещает мать.

"К Зайцевой со стороны осужденных нет отношения как к "мажорке", они сами сидят за аналогичные преступления. Нет особого отношения и со стороны администрации: если кто-то болеет в секторе, то есть ли у него деньги, или нет – возимся одинаково" , - убеждает Мицюк.

Она добавила, что к поведению Зайцевой у нее нет никаких замечаний.

"Зайцева как заехала в Покровский исправительный центр, так и по сей день поведение ее не изменилось. Ведет себя примерно, к ней нет никаких замечаний – в отличие от других осужденных. А она незаметна, будто и на зоне нет" , - ответила руководительница заведения.

Лариса Матвеева, адвокат потерпевших в аварии, говорила: чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, Зайцева должна отбыть минимум половину срока. Но для этого она должна еще возместить причиненный вред. А не выплачивать родственникам жертв по 30-40 грн раз в два-три месяца.