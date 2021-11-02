McDonald’s из-за локдауна меняет формат работы в Украине
Популярная сеть McDonald’s ограничивает работу ресторанов в городах "красной" зоны, сообщает УНИАН.
В частности, часть ресторанов закрыли для посетителей, оставив их работать на вынос. Такие изменения связаны с тем, что не все сотрудники компании вакцинировались от коронавируса.
В McDonald's отметили, что заботятся о здоровье сотрудников и клиентов, поэтому с 1 ноября закрыли залы в тех заведениях, где вакцинированы не 100% персонала.
Какие рестораны McDonald’s полноценно работают в Киеве - адреса
- ул. Ю. Ильенко, 3
- Крещатик, 19-А
- Вокзальная, 2-А
- Вышгородская, 33-А
- Гришко, 7
- Оноре де Бальзака, 2-А
- Гната Хоткевича, 1-В
- пр-т Палладина, 7-Д
- пр-т Оболонский, 26-А
Посетить рестораны по этим адресам могут обладатели сертификата о полной вакцинации от коронавируса либо негативного теста. В McDonald’s уточнили, что в ближайшую неделю открыться для посетителей могут заведения и по другим адресам. При этом там пояснили, что для пользования услугами сети McDrive и McDelivery ковид-документы не требуются.
McDonald’s в Украине: какие рестораны работают во время локдауна
- Днепр – пр-т Яворницкого, 52
- Одесса – Красный переулок, 1, пр-т Шевченко, 2-Б
- Львов – пр-т Шевченко, 7
- Запорожье – пр-т Соборный, 218-А