McDonald’s из-за локдауна меняет формат работы в Украине

McDonald’s из-за локдауна меняет формат работы в Украине

Популярная сеть McDonald’s ограничивает работу ресторанов в городах "красной" зоны, сообщает УНИАН.

В частности, часть ресторанов закрыли для посетителей, оставив их работать на вынос. Такие изменения связаны с тем, что не все сотрудники компании вакцинировались от коронавируса.

В McDonald's отметили, что заботятся о здоровье сотрудников и клиентов, поэтому с 1 ноября закрыли залы в тех заведениях, где вакцинированы не 100% персонала.

Какие рестораны McDonald’s полноценно работают в Киеве - адреса

  • ул. Ю. Ильенко, 3
  • Крещатик, 19-А
  • Вокзальная, 2-А
  • Вышгородская, 33-А
  • Гришко, 7
  • Оноре де Бальзака, 2-А
  • Гната Хоткевича, 1-В
  • пр-т Палладина, 7-Д
  • пр-т Оболонский, 26-А

Посетить рестораны по этим адресам могут обладатели сертификата о полной вакцинации от коронавируса либо негативного теста. В McDonald’s уточнили, что в ближайшую неделю открыться для посетителей могут заведения и по другим адресам. При этом там пояснили, что для пользования услугами сети McDrive и McDelivery ковид-документы не требуются.

McDonald’s в Украине: какие рестораны работают во время локдауна

  • Днепр – пр-т Яворницкого, 52
  • Одесса – Красный переулок, 1, пр-т Шевченко, 2-Б
  • Львов – пр-т Шевченко, 7
  • Запорожье – пр-т Соборный, 218-А

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