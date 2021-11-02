В Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД
В Украине установили еще 18 комплексов автофиксации ПДД. Они заработают уже с 5 ноября, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
город Херсон:
- ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;
- ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;
- ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й армии;
- Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.
город Одесса:
- Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
- Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
- ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;
- Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;
- просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;
- Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;
- просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;
- просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;
- ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.
город Хмельницкий:
- Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;
- ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;
- просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.
Запорожская область:
- на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
- на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.