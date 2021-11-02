В Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине установили еще 18 комплексов автофиксации ПДД. Они заработают уже с 5 ноября, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

город Херсон:

ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;

ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;

ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й армии;

Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.

город Одесса:

Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;

Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;

ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;

Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;

просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;

Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;

просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;

просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;

ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.

город Хмельницкий:

Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;

ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;

просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.

Запорожская область: