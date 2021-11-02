В Кабуле напали на военный госпиталь: много жертв и раненых

В крупнейшем военном госпитале в столице Афганистана Кабуле прогремели взрывы, и была стрельба, сообщает УНИАН.

Несколько нападавших атаковали крупнейший военный госпиталь в столице Афганистана Кабуле во вторник, 2 ноября, по данным AFP, по меньшей мере 19 человек погибли и 50 получили ранения.

При этом представители Минобороны в правительстве, сформированном радикальной исламистской группировкой "Талибан", заявили, что жертв среди гражданских было "много", но не назвали конкретных цифр. Официально ответственные за сферу здравоохранения чиновники сообщили в общем пока о трех погибших и шестерых пострадавших.

Инцидент произошел в центре Кабула, в госпитале имени Мухаммада Дауд-хана, где оказывают медицинскую помощь бойцам "Талибана".

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей министерства обороны в правительстве талибов, шестеро нападавших сначала взорвали бомбу у входа в здание, а затем пытались прорваться внутрь, но их остановили бойцы "Талибана".

В "Талибане" заявили, что их силовики схватили двух из шестерых нападавших, остальные были убиты. Ответственности за содеянное на себя пока никто не взял.

Напомним, после того, как талибы захватили власть в Афганистане в августе этого года, страну всколыхнула череда нападений и терактов.

Ответственность за них в основном брало на себя "Исламское государство" (ИГ), которое воюет с "Талибаном".