Tesla отзывает тысячи электромобилей по всему миру

Американская компания Tesla Inc. отзовет около 11,7 тыс. электромобилей в связи с ошибкой в работе программного обеспечения. Речь идет о машинах Model S, Model 3 и Model X выпуска 2017-2021 года, а также Model Y 2020-2021 года выпуска, сообщает UBR.

Об этом свидетельствует сообщение компании для Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA). Производитель отмечает, что ошибка в работе может провоцировать незапланированный запуск системы аварийного торможения.

Проблема касается программного обеспечения версии 36.5.2 от 2021 года. Она увеличивает риск аварии электромобилей. При этом Tesla выпустила бесплатное обновление ПО.

Кроме того, подешевели акции Tesla в ходе предварительных торгов 2 ноября. Стоимость упала на 4,2%. Это связано с заявлением главного исполнительного директора компании Илона Маска, который написал, что сделка производителя электрокаров с Hertz Global Holdings Inc. на покупку 100 тыс. электромобилей еще не подписана.

Напомним, в сентябре текущего года в Европе самым популярным легковым автомобилем стал электромобиль Tesla Model 3. Продажи машин за месяц выросли на 58%.