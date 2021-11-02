Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» призвало граждан использовать в своих экономических операциях только национальную валюту — афгани, сообщает Лента.Ру.
Об этом написал назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, нарушителей данного предписания ожидает разбирательство в судебном порядке.
"Использование иностранной валюты негативно сказывается на экономике, и эти потери отражаются на каждом жителе страны", — заявил Муджахид.
Ранее Муджахид назвал главные источники доходов Афганистана.
"Налоги и таможенные пошлины. В дальнейшем мы планируем получать доход от добычи полезных ископаемых", — отметил он.