Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» призвало граждан использовать в своих экономических операциях только национальную валюту — афгани, сообщает Лента.Ру.

Об этом написал назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, нарушителей данного предписания ожидает разбирательство в судебном порядке.

"Использование иностранной валюты негативно сказывается на экономике, и эти потери отражаются на каждом жителе страны" , — заявил Муджахид.

Ранее Муджахид назвал главные источники доходов Афганистана.