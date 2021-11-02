Блинкен обещал Зеленскому снизить риски из-за "СП-2"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон будет и далее работать над снижением рисков для Украины, связанных с запуском российского магистрального газопровода "Северный поток-2", сообщает Деловая столица.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток — 2" , — сказал редставитель Госдепа Нед Прайс.