В ДТЭК считают обвинения в аварийной помощи "политическим давлением"

В холдинге ДТЭК Рината Ахметова считают заявление Укрэнерго о причинах запроса аварийной помощи из Беларуси "политическим давлением", сообщает Экономическая правда.

В ДТЭК требуют опровержения обвинений в сторону компании относительно причин срыва балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси.

Компания заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

Там добавили, что, несмотря на кризис на рынке энергоресурсов и рекордные цены, импортировали более 300 тысяч тонн угля, чем оказали "бесплатную поддержку государственным ТЭС". В настоящее время ДТЭК ожидает еще четыре партии угля из США, " в то время как государственная генерация – 0 ".

"Компания воспринимает вымышленные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию по недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси" , - заявили в энергокомпании Ахметова.