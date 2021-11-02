В ДТЭК считают обвинения в аварийной помощи "политическим давлением"
В холдинге ДТЭК Рината Ахметова считают заявление Укрэнерго о причинах запроса аварийной помощи из Беларуси "политическим давлением", сообщает Экономическая правда.
В ДТЭК требуют опровержения обвинений в сторону компании относительно причин срыва балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси.
Компания заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.
Там добавили, что, несмотря на кризис на рынке энергоресурсов и рекордные цены, импортировали более 300 тысяч тонн угля, чем оказали "бесплатную поддержку государственным ТЭС". В настоящее время ДТЭК ожидает еще четыре партии угля из США, "
в то время как государственная генерация – 0".
"Компания воспринимает вымышленные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию по недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси", - заявили в энергокомпании Ахметова.
"Это попытка переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с госчиновников на энергетиков и шахтеров", - резюмируют в ДТЭК.