У водителей, не уплативших штрафы, будут отбирать авто

Государственная исполнительная служба будет отбирать автомобили у водителей, которые не оплатили штрафы за существенное превышение скорости. Начать намерены с Харькова, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил в интервью Borg.Expert заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко. Он подчеркнул, что решение было принято после резонансных ДТП в Харькове. По данным полиции, в городе скорость автомобилей нарушителей превышала 180 км/ч.

"Поэтому изъятие автомобилей водителей-должников начнется именно с Харькова" , – сказал Гайчеко, добавив, что позже инициатива распространится на Киев, а затем и на другую территорию Украины.

Журналисты подчеркивают, что в городе есть до 10 водителей, которые несколько раз существенно превышали скорость. В столице таких около 30, а по всей стране – до 150.

За январь-сентябрь 2021 года в Украине из-за превышения скорости произошло 1 645 ДТП, в которых 106 человек погибли и 515 получили травмы.