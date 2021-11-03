ИГ взяло ответственность за теракт у госпиталя в Кабуле

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у госпиталя в Кабуле. В столице Афганистана во вторник 2 ноября произошли два мощных взрыва около военного госпиталя Сардар Мохаммад Дауд Хан, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

По данным AFP, в результате трагедии погибли около 15 человек, а также пострадали еще 34. Один из медиков госпиталя, успевший спастись, сообщил, что сначала прозвучал один взрыв, а потом началась стрельба. Далее прогремел еще один, более мощный взрыв.