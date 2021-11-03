3 ноября 2021 - праздники, приметы и что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Всемирный день медузы, Всемирный день косплея, День осведомлённости о стрессе, День клише, сообщает УНИАН.

В Украине - День ракетных войск и артиллерии, День инженерных войск, в США - День "Дайте сегодня кому-нибудь доллар", День сэндвича, День домохозяйки и домохозяина, День здорового питания, в Японии - День культуры, в ОАЭ - День флага, в Панаме, Доминикане, Микронезии - День независимости, на Мальдивах - День победы, в Эквадоре - День независимости Куэнки, в Израиле - Праздник эфиопских общин "Сигд".

Памятные даты 3 ноября, годовщины и события

В этот день в 1888 году "Джек Потрошитель" совершил свое последнее преступление. "Джек Потрошитель" - псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства.

Жертвами, приписываемыми "Джеку Потрошителю", были проститутки из трущоб, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Извлечение внутренних органов, по крайней мере, у трех из жертв вызвало предположение, что убийца обладает определенными анатомическими знаниями, свойственными профессиональному хирургу. Точное количество жертв "Джека Потрошителя" в настоящее время неизвестно, является предметом споров и колеблется от 5 до 15.

Последняя жертва, Мэри Джейн Келли, была самой молодой и привлекательной из всех, а поэтому зарабатывала больше остальных и имела возможность снимать комнату, в которой ее убили. Тайна личности убийцы до сих пор не дает покоя исследователям.

В 1897 году состоялся первый подъем в воздух цельнометаллического дирижабля "Металбаллон" конструкции Давида Шварца в Берлине. Он закончился разрушением летательного аппарата из-за отказа двигателя.

В 1954 году в Японии на экран впервые вышел фильм "Годзилла".

В 1958 году на левом берегу Сены в Париже был открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. Его возвели на площади Фонтенуа, где находится также Военная школа, по проекту международной команды архитекторов – американца Марселя Брейера, итальянца Пьера Нерви и француза Бернара Зерфюсса.

В 1992 году демократ Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон, губернатор штата Арканзас, одержал победу на президентских выборах в США.

Какой сегодня церковный праздни

Православная церковь 3 ноября чтит память преподобного Илариона Великого. Именно в этот день анализируют природные явления и определяют, какой будет зима. Другое название праздника - "Иларионов день".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя браниться и чем-то хвастаться, особенно вблизи дорог.

Приметы на 3 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

снег падает и не тает - весной будет много подснежников;

выпало много снега - к хорошему урожаю в следующем году;

дым из трубы поднимается прямо вверх - погода наладится;

ясный солнечный день - скоро похолодает;

вечер тихий и безоблачный -следующий день будет хорошим.

Именины 3 ноября

Именины у Аркадия, Анатолия, Демьяна, Константина, Сергея, Василия, Фёдора, Владимира, Николая, Ивана, Александра, Алексея и Якова.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева.