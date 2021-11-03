Украинский пистолет-пулемет "Форт-230" проходит тестирование: видео

Новый образец украинского оружия для спецназа силовых структур проходит заводские испытания. Речь идет о пистолете-пулемете "Форт-230", сообщает Обозреватель.

Новинку впервые показали на выставке "Оружие и безопасность". В 2022 году планируется выпустить первую партию для тестирования. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале МВД.

Украинский пистолет-пулемет проходит заводские испытания. Источник: кадр видео

Оружие полностью разработало научно-производственное объединение "Форт" Министерства внутренних дел Украины. Для него используется патрон 9x19 мм Luger.

"Форт-230" полностью разработан в Украине. Источник: кадр видео

Отмечается, что пистолет-пулемет является очень компактным и стоит в одной нише с иностранными аналогами.

"Форт-230" в действии. Источник: кадр видео

"Форт-230". Источник: кадр видео

Напомним, что этим летом в Киеве представили украинские боеприпасы "Мисливець", которые способны разгоняться до 350 км/ч и преодолевать до 80 км. Что почти не оставляет шанса противнику успеть среагировать на удар.