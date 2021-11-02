Епископа ПЦУ отстранили от служения за избиение женщины

Сегодня, 2 ноября, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний распорядился отстранить от служения епископа Адриана на время расследования, в связи с тем, что священник избил женщину. Об этом говорится на сайте ПЦУ, о подробностях инцидента рассказывал телеканал ICTV 29 октября, сообщает Лига.net.

"На период проведения расследования по делу со 2 ноября 2021 года отстранить титулярного епископа Шепетовского Адриана (Кулика) от исполнения архиерейских обязанностей и благословить его воздержаться от совершения публичных богослужений" , – говорится в распоряжении Епифания.

Согласно решения предстоятеля ПЦУ, дело должно быть передано на рассмотрение священному синоду. В сюжете ICTV показали видео с камер наблюдения, где записано, как мужчина толкает и бьет кулаком в область живота женщину. В сюжете говорится, что мужчина – епископ Адриан.

Там же есть интервью с пострадавшей Иванной Бережной. По ее словам, епископ бил ее и "обзывал нецензурными словами". Бережная сказала, что после произошедшего у нее руки были в синяках, болел живот и грудная клетка.

По словам пострадавшей, ссора возникла из-за ее собаки – семье епископа не нравилось поведение ее российского той-терьера. Есть также комментарий епископа, который заявил, что пострадавшая "напала на маленькую женщину".

Позже епископ Адриан в Facebook извинился за произошедшее, но уточнил, что "заступился за беззащитную маленькую женщину перед наглой хабалкой". Полиция открыла уголовное дело, событие зарегистрировано по статье 125 об умышленном нанесении легкого телесного повреждения.